14 апреля 2026
последняя новость: 15:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Глава "Мосада" Барнеа: "Наша миссия в Иране еще не завершена"

время публикации: 14 апреля 2026 г., 15:18 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 15:28
Глава "Мосада" Барнеа: "Наша миссия в Иране еще не завершена"
Tomer Neuberg/Flash90

Глава службы внешней разведки "Мосад" Давид Барнеа выступил на мероприятии в штабе его организации, посвященном Дню памяти жертв Холокоста.

В своем выступлении глава "Мосада" прокомментировал публикации, согласно которым он, якобы ввел в заблуждение президента США, убеждая его, что иранский режим рухнет в первые же дни войны.

"40 дней войны принесли очевидные успехи и заметные достижения. Основное достижение – это нанесение удара по главной цели режима: способности атаковать государство Израиль", – сказал глава "Мосада".

Вместе с тем, Барнеа отметил, что задачи этой войны еще не выполнены. "Мы не думали, никогда не думали, что все задачи будут выполнены сразу после завершения боев. Но мы планировали действия, которые будут совершаться после окончания войны. Наша миссия будет выполнена только когда сменится этот жестокий режим".

NYT: глава "Мосада" Барнеа убеждал, что война сможет спровоцировать восстание в Иране