x
23 марта 2026
23 марта 2026
Пресса

NYT: глава "Мосада" Барнеа убеждал, что война сможет спровоцировать восстание в Иране

время публикации: 23 марта 2026 г., 02:00 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 02:08
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу перед началом операции против Ирана принял оценку главы "Мосада" Давида Барнеа, согласно которой после начала войны и ликвидации высокопоставленных иранских фигур в Исламской республике может вспыхнуть восстание, пишет The New York Times (авторы: Марк Маццетти, Джулиан Бернс, Эдвард Вонг и Ронен Бергман).

По данным газеты, Барнеа представил этот сценарий и американским чиновникам во время визита в США примерно за два месяца до начала операции.

В публикации говорится, что оптимистичный прогноз о возможности внутренних потрясений в Иране поддержал и президент США Дональд Трамп, хотя часть высокопоставленных американских и израильских чиновников, а также представители разведсообщества относились к нему скептически.

Согласно публикации The New York Times, в Израиле рассчитывали, что удары по символам власти и по верхушке режима помогут расшатать систему в Тегеране. Однако наиболее реалистичной целью кампании считалась не обязательно смена режима аятолл, а ослабление иранской военной угрозы и сокращение возможностей Тегерана наносить удары по Израилю.

