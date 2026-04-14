В секторе Газы уничтожены боевики ХАМАСа, приблизившиеся к израильским солдатам
время публикации: 14 апреля 2026 г., 16:19 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 16:37
Военнослужащие ЦАХАЛа, действующие в центральной части сектора Газы, выявили накануне нескольких вооруженных боевиков террористической организации ХАМАС, которые представляли угрозу израильским силам.
В другом инциденте бойцы Северной бригады обнаружили боевика в районе "желтой линии" на севере сектора.
В обоих случаях сразу после выявления угрозу ЦАХАЛ нанес удар по боевикам и ликвидировал их.
Израильские военнослужащие размещены в этом районе в соответствии с соглашениям и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.