Можно ли уничтожить "Хизбаллу" военным путем? Ответ неочевиден. Комментарий Давида Шарпа

Можно ли полностью уничтожить "Хизбаллу" военным путем? Этот вопрос сегодня стал частью общественной дискуссии.

Военный аналитик Давид Шарф предлагает четко разделять понятия. По его словам, "уничтожение" означает полное исчезновение организации как силы, включая боевиков и поддерживающую среду. Такой сценарий практически невозможен: даже при тотальном военном успехе остаются население и подпольные структуры.

В качестве примера он приводит "Исламское государство" в Сирии: организация была разгромлена, но не исчезла.

С "Хизбаллой" ситуация еще сложнее. Теоретически ее можно полностью разгромить только через масштабную сухопутную операцию по всему Ливану – от юга до Бейрута и долины Бекаа. Однако на практике это нереализуемо.

Реалистичный сценарий – тяжелое поражение и полный разгром сил "Хизбаллы" на юге Ливана. Это может серьезно ослабить организацию и изменить баланс сил.

Где проходит граница между победой и иллюзией победы – смотрите в полном разборе Давида Шарпа.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".