x
|
14 апреля 2026
|
последняя новость: 19:01
Израиль

"Хизбалла" продолжает атаковать север Израиля с помощью ракет и беспилотников

время публикации: 14 апреля 2026 г., 18:43 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 18:43
"Хизбалла" продолжает атаковать север Израиля с помощью ракет и беспилотников
"Хизбалла" возобновила ракетные обстрелы израильской территории.

С 18:00 с интервалом в несколько минут звучат сигналы тревоги в приграничных населенных пунктах. Активированы системы предупреждения в Кирьят-Шмоне, Мисгав Аме, Кфар Гилади, Метуле, Тель-Хайе.

Обстрелы возобновились вскоре после того, как ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о возможном усилении огня из Ливана.

В 18:18 сигналы тревоги прозвучали в Регбе, Мазре, Бен-Ами, Нагарии, Эвроне.

В 18:19 в Сде Нехемии, Амире, Манаре, Кирьят-Шмоне, Кфар-Блюм.

В 18:22 - в Маргалиоте, Манаре, Кирьят-Шмоне.

В 18:29 - Ироне.

В 18:30 - Мисгав Аме.

В 18:31 - в Метуле, Кфар-Гилади.

В 18:42 сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения БПЛА. Тревога в Бецете, Нагарии, Лимане, Сааре, Хоф Ахзив.

