В Бинт-Джбейле ликвидированы боевики, обстрелявшие израильские силы

Во время ночной операции в Бинт-Джбейле бойцы бригады "Цанханим" вступили в бой с группой из трех боевиков, открывших по ним огонь. Израильские военнослужащие открыли ответный огонь и при поддержке танкового огня и ударов с воздуха ликвидировали двух боевиков, а также нанесли удар по зданию, из которого действовали боевики.

В этом инциденте трое израильских военнослужащих получили тяжелые ранения, один боец получил ранения средней тяжести и еще шестеро получили легкие ранения.

Во время инцидента был выявлен еще один боевик, пытавшийся скрыться из этого района. Вскоре он был атакован и ликвидирован.