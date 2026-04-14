Пятый день у побережья Нетании ведутся поиски 18-летнего юноши

Пятый день у побережья Нетании продолжаются поиски 18-летнего Ави Шпигеля из Иерусалима, пропавшего в пятницу на пляже Цанз. В операции участвуют полиция, водолазы и добровольцы организации ЗАКА.

По ночам добровольцы прочесывают береговую линию, с рассветом интенсивность поисков возрастает: в воздух поднимаются дроны, задействуются специальные средства для обследования глубоководных участков.

Трагедия произошла, когда в прошлую пятницу семья Шпигель приехала из Иерусалима на выходные в Нетанию. Братья Дов и Ави вместе с третьим братом вошли в море. Один из них вышел на берег буквально через минуту. Внезапно стоявшие на берегу люди заметили, что Дов лежит на воде без сознания. Его вытащили из моря и начали реанимацию, он до сих пор находится в больнице. В суматохе не сразу заметили исчезновение Ави, были потеряны драгоценные минуты для его поиска.