Служба тыла продлила действие инструкций для населения до 19 апреля

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что после оценки ситуации Служба тыла приняла решение оставить без изменений инструкции для населения до воскресенья, 19 апреля, до 20:00.

На "линии противостояния":

Образовательная деятельность допускается только в стандартном защищенном помещении.

Трудовая деятельность допускается в месте, из которого можно добраться до стандартного защищенного помещения в течение отведенного времени.

Проведение массовых мероприятий разрешается на открытой местности с участием не более 50 человек, в помещении – до 100 человек.

На северных Голанах, в Верхней Галилее, Кацрине и Кидмат Цви:

Образовательная деятельность разрешена в месте, из которого можно добраться до защищенного помещения в отведенное время.

Трудовая деятельность разрешена в месте, из которого можно добраться до защищенного помещения в отведенное время.

Проведение массовых мероприятий разрешено на открытой местности с участием до 50 человек и в помещении – до 200.

В населенных пунктах Хайфского залива:

Образовательная деятельность разрешена в месте, из которого можно добраться до защищенного помещения в отведенное время.

Трудовая деятельность разрешена в месте, из которого можно добраться до защищенного помещения в отведенное время.

Проведение массовых мероприятий разрешено на открытой местности с участием до 100 человек и в помещении – до 400.

На остальной территории:

Разрешены собрания с участием до 5000 человек. За исключением Нижней, Центральной Галилеи, А-Амаким, А-Кармель, Вади-Ара, Менаше, Шомрон, Шарон, Дан, Яркон и Шфела, где разрешено проведение мероприятий с участием до 1000 человек.