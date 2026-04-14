Служба тыла продлила действие инструкций для населения до 19 апреля
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что после оценки ситуации Служба тыла приняла решение оставить без изменений инструкции для населения до воскресенья, 19 апреля, до 20:00.
На "линии противостояния":
Образовательная деятельность допускается только в стандартном защищенном помещении.
Трудовая деятельность допускается в месте, из которого можно добраться до стандартного защищенного помещения в течение отведенного времени.
Проведение массовых мероприятий разрешается на открытой местности с участием не более 50 человек, в помещении – до 100 человек.
На северных Голанах, в Верхней Галилее, Кацрине и Кидмат Цви:
Образовательная деятельность разрешена в месте, из которого можно добраться до защищенного помещения в отведенное время.
Трудовая деятельность разрешена в месте, из которого можно добраться до защищенного помещения в отведенное время.
Проведение массовых мероприятий разрешено на открытой местности с участием до 50 человек и в помещении – до 200.
В населенных пунктах Хайфского залива:
Образовательная деятельность разрешена в месте, из которого можно добраться до защищенного помещения в отведенное время.
Трудовая деятельность разрешена в месте, из которого можно добраться до защищенного помещения в отведенное время.
Проведение массовых мероприятий разрешено на открытой местности с участием до 100 человек и в помещении – до 400.
На остальной территории:
Разрешены собрания с участием до 5000 человек. За исключением Нижней, Центральной Галилеи, А-Амаким, А-Кармель, Вади-Ара, Менаше, Шомрон, Шарон, Дан, Яркон и Шфела, где разрешено проведение мероприятий с участием до 1000 человек.