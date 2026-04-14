ЦАХАЛ: в ходе операции на юге Ливана тяжело ранен офицер

Разрешено к публикации: в ходе операции на юге Ливана во вторник, 14 апреля, был тяжело ранен офицер ЦАХАЛа.

Раненый доставлен в больницу, его родные извещены.

ЦАХАЛ проверяет обстоятельства инцидента.

По информации новостной службы "Кан", ранен комбат 52-го батальона. После 7 октября 2023 года это третий командир этого батальона получает тяжелые ранения в бою. Подполковник Даниэль Эла был ранен в бою в Рафиахе в июле 2024 года. Его сменил подполковник Йегуда Шалев, раненый в Джебалии в октябре 2024 года.

Ранее стало известно, что в ночь на 14 апреля в ходе столкновений с террористами на юге Ливана были тяжело ранены трое военнослужащих. Еще шестеро солдат получили легкие ранения.