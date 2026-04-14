x
14 апреля 2026
|
последняя новость: 23:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: в ходе операции на юге Ливана тяжело ранен офицер

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 14 апреля 2026 г., 22:18 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 22:45
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе операции на юге Ливана во вторник, 14 апреля, был тяжело ранен офицер ЦАХАЛа.

Раненый доставлен в больницу, его родные извещены.

ЦАХАЛ проверяет обстоятельства инцидента.

По информации новостной службы "Кан", ранен комбат 52-го батальона. После 7 октября 2023 года это третий командир этого батальона получает тяжелые ранения в бою. Подполковник Даниэль Эла был ранен в бою в Рафиахе в июле 2024 года. Его сменил подполковник Йегуда Шалев, раненый в Джебалии в октябре 2024 года.

Ранее стало известно, что в ночь на 14 апреля в ходе столкновений с террористами на юге Ливана были тяжело ранены трое военнослужащих. Еще шестеро солдат получили легкие ранения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 апреля 2026

