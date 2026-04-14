Трое военнослужащих ЦАХАЛа получили тяжелые ранения на юге Ливана

В ночь на вторник, 14 апреля, трое военнослужащих ЦАХАЛа получили тяжелые ранения и еще один военнослужащий – ранения средней тяжести, – в ходе столкновения с террористами на юге Ливана.

Еще шестеро военнослужащих получили в ходе этого инцидента легкие ранения. Все пострадавшие направлены в больницу для получения медицинской помощи, их семьи извещены.