Трое военнослужащих ЦАХАЛа получили тяжелые ранения на юге Ливана
время публикации: 14 апреля 2026 г., 13:29 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 13:41
В ночь на вторник, 14 апреля, трое военнослужащих ЦАХАЛа получили тяжелые ранения и еще один военнослужащий – ранения средней тяжести, – в ходе столкновения с террористами на юге Ливана.
Еще шестеро военнослужащих получили в ходе этого инцидента легкие ранения. Все пострадавшие направлены в больницу для получения медицинской помощи, их семьи извещены.