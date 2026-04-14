последняя новость: 22:00
Украина потребовала от Израиля задержать судно российского "теневого флота", зашедшее в порт Хайфы

время публикации: 14 апреля 2026 г., 22:00 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 22:08
Украина обратилась к Израилю с требованием задержать зашедшее в Хайфский порт судно с грузом зерна с оккупированных Россией украинских территорий. Судно, предположительно, входит в российский "теневой флот". Об этом написал в своем Х-блоге журналист Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Барак Равид пишет, что украинская разведка отследила подготовку судна к выходу из Черного моря еще в марте, передала материалы генеральной прокуратуре Украины, а 8 апреля украинский суд выдал ордер на задержание сухогруза. 27 марта украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук встретился с руководством МИД в Иерусалиме, передал собранные данные и предупредил, что заход судна в израильский порт будет означать нарушение санкций.

Журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерина Яресько на своей странице в Facebook днем ранее написала, что с 23 марта российский сухогруз "Абинск" ожидал разрешения от Израиля для захода в порт Хайфы и 13 апреля разрешение было получено.

По информации Барака Равида, после того, как судно вошло в израильский порт, генеральный прокурор Украины встретился с послом Израиля в Киеве Михаилом Бродским и передал ему официальный запрос о международной правовой помощи и задержании сухогруза.

Барак Равид отмечает, что этот инцидент может оказаться серьезным нарушением со стороны Израиля американских и международных санкций, введенных против России и ее "теневого флота".

