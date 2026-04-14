Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 14 апреля, температура значительно повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно. Сухо. Устойчивый северо-восточный ветер.

В Иерусалиме – 10-24 градусов, в Тель-Авиве – 10-25, в Хайфе – 11-25, в Эйлате – 17-33, в Беэр-Шеве – 10-30, на побережье Мертвого моря – 18-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-23, в Ариэле – 10-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-27, на Голанских высотах – 8-25.

Температура воды на Средиземном море 19-20 градусов, высота волн 40-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В среду-четверг – жарко, дымка. В пятницу – жарко, дожди. В субботу температура понизится, переменная облачность. В воскресенье ожидается повышение температуры, солнечно. В понедельник – без существенных изменений.