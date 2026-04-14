Суд отменил приговор пилоту "за вклад в обороноспособность государства"

Мировой суд Бат-Яма удовлетворил ходатайство жителя города об отмене приговора за незаконное разделение принадлежащей ему квартиры, обосновав свое решение "исключительными обстоятельствами и вкладом обвиняемого в обороноспособность государства".

Суд постановил, что профессиональный ущерб, который обвинительный приговор нанесет подсудимому, несоразмерен содеянному, особенно с учетом его секретной оперативной деятельности в период войны.

Как сообщает портал ynet, подсудимый работал аудитором, а также пилотом гражданской компании, выполняющей заказы для министерства обороны. По имеющимся данным, с 7 октября и на протяжении всей войны лётчик участвовал в значительном числе засекреченных операций, в том числе по возвращению заложников и транспортировке высокопоставленных лиц в рамках переговоров об их освобождении. Дополнительные сведения об операциях были сообщены суду за пределами протокола в связи с режимом секретности.

Согласно обвинительному заключению, он разделил свою квартиру площадью около 54 кв. м на две отдельные жилые единицы без получения разрешения и сдавал их в аренду с целью извлечения дохода.

Суд принял позицию защиты, согласно которой уголовная судимость лишит подсудимого допуска к секретным сведениям и немедленно повлечет прекращение его работы в качестве пилота, а также нанесет ущерб его работе на должности аудитора.

Судья Авиталь Амселем-Гальбоа констатировала, что дело отвечает исключительным условиям, оправдывающим отказ от вынесения обвинительного приговора, особо подчеркнув, что нарушение не является строительным.

В итоге обвинительный приговор был отменен. Вместо него на подсудимого возложена выплата компенсации в размере 15 тыс. шекелей в пользу муниципалитета Бат-Яма и денежное обязательство воздерживаться от аналогичных нарушений в будущем.