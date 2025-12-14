Внимание, розыск: пропала 64-летняя Сьюзен Лена Кеннеди (найдена)

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 64-летней Сьюзен Лены Кеннеди. Рано утром 14 декабря она покинула больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме, оставив там свои личные вещи. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Мобильного телефона у нее с собой нет.

Приметы пропавшей: рост около 1.70, худощавая, светлокожая, короткие каштановые волосы.

Описание одежды: насколько известно, на ней были синяя куртка и длинные джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5683222.

Вскоре полиция сообщила, что пропавшую нашли.