Саар в беседе с главой МИД Австралии: необходимы меры против разгула антисемитизма

Глава МИД Израиля Гидеон Саар недавно поговорил с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг по ее инициативе.

Министр Саар от имени народа Израиля выразил скорбь и боль в связи с жестоким антисемитским нападением в Сиднее.

Министр Саар заявил главе МИД Австралии, что с 7 октября 2023 года в Австралии наблюдается всплеск антисемитизма, включая призывы к насилию против Израиля и евреев в соцсетях и публичном пространстве, в том числе сравнения Израиля с нацистами и Холокостом.

Глава МИД Израиля также упомянул поджоги синагог и сожжение израильских флагов в Австралии, а также марши "протеста" с однозначными проявлениями ненависти.

Министр Саар подчеркнул, что безопасность еврейской общины в Австралии может быть достигнута только путем реального изменения общественной атмосферы. Лозунги вроде "Глобализация интифады", "От реки до моря" и "Смерть ЦАХАЛу" не могут быть легитимной частью свободы слова – в конечном итоге они приводят к тому, что мы видим сегодня. Правительство Австралии должно принять меры против использования этих антисемитских лозунгов.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг сообщила министру Саару, что Австралия квалифицировала нападение как "террористический акт" и заявила, что правительство Австралии полно решимости добраться до всех, кто принимал участие в этом нападении.