ТАСС: ХАМАС учтет просьбу Россию об освобождении Максима Харкина

Заместитель политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук сообщил ТАСС, что примет во внимание просьбу России об освобождении уроженца Донбасса Максима Харкина, когда начнется реализация второго этапа сделки.

"Что касается Максима Харкина, то российские друзья действительно обратились с просьбой освободить его", – цитирует агентство Абу Марзука.

"Мы с уважением отнеслись к просьбе России, но в данный момент не можем раскрывать информацию о заложниках, входящих во второй этап сделки, переговоры по которому начнутся на следующей неделе, если Израиль отправит свою делегацию [в Доху]", – добавил он, подчеркнув, что руководство ХАМАС "обязательно примет во внимание запрос России, когда завершатся переговоры и начнется реализация второго этапа".