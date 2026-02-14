ЦАХАЛ пресек еще одну попытку контрабанды оружия на границе с Египтом

В ходе осмотра местности в зоне ответственности бригады "Паран" военнослужащие 80-й дивизии обнаружили беспилотник, который ранее был перехвачен силами ЦАХАЛа. При осмотре дрона было найдено десять пистолетов и 30 магазинов к ним.

Изъятое оружие передано спецслужбам для дальнейшего расследования.

Это уже вторая за последние сутки успешная операция по перехвату беспилотника с оружием в данном секторе.