x
14 февраля 2026
|
последняя новость: 19:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 февраля 2026
|
14 февраля 2026
|
последняя новость: 19:33
14 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ пресек еще одну попытку контрабанды оружия на границе с Египтом

Пресс-служба ЦАХАЛа
Контрабанда
время публикации: 14 февраля 2026 г., 19:33 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 19:33

В ходе осмотра местности в зоне ответственности бригады "Паран" военнослужащие 80-й дивизии обнаружили беспилотник, который ранее был перехвачен силами ЦАХАЛа. При осмотре дрона было найдено десять пистолетов и 30 магазинов к ним.

Изъятое оружие передано спецслужбам для дальнейшего расследования.

Это уже вторая за последние сутки успешная операция по перехвату беспилотника с оружием в данном секторе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 февраля 2026

Силы ЦАХАЛа пресекли попытку контрабанды оружия на границе с Египтом