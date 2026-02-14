Рядом с иерусалимским районом Писгат-Зеэв обнаружены фрагменты человеческих останков
В лесном массиве рядом с иерусалимским районом Писгат-Зеэв обнаружены фрагменты человеческих останков. Полиция начала расследование.
В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили иностранный паспорт. В настоящее время проверяется связь между документом и найденными останками.
Эксперты отдела криминалистики передали фрагменты останков и другие находки в Институт судебной медицины в Абу-Кабире для проведения экспертизы и идентификации личности.