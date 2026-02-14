Задержан второй подозреваемый в попытке проникновения в поселение Кармей-Цур

Спустя неделю после инцидента силы безопасности задержали второго подозреваемого в попытке проникновения в поселение Кармей-Цур (региональная бригада "Эцион").

В прошлую пятницу, 6 февраля, были замечены двое подозреваемых, направлявшихся к поселению. Сотрудница охраны немедленно подняла по тревоге силы безопасности и местный отряд самообороны, которые начали прочесывать территрию.

В ходе поисков военнослужащие бригады "Эцион" при содействии бойцов подразделения "Окец" обнаружили и задержали одного из подозреваемых за пределами поселения.

Поиски второго продолжались неделю. На основании разведданных, собранных при участии ШАБАКа, бойцы батальона "Нахшон" провели операцию в деревне Бейт-Ула, в ходе которой был задержан второй подозреваемый.

Оба задержанных переданы в следственные органы сил безопасности для дальнейшего допроса.