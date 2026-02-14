x
14 февраля 2026
|
последняя новость: 20:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 февраля 2026
|
14 февраля 2026
|
последняя новость: 20:35
14 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержан второй подозреваемый в попытке проникновения в поселение Кармей-Цур

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 14 февраля 2026 г., 19:38 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 20:01
Задержан второй подозреваемый в попытке проникновения в поселение Кармей-Цур
Пресс-служба ЦАХАЛа

Спустя неделю после инцидента силы безопасности задержали второго подозреваемого в попытке проникновения в поселение Кармей-Цур (региональная бригада "Эцион").

В прошлую пятницу, 6 февраля, были замечены двое подозреваемых, направлявшихся к поселению. Сотрудница охраны немедленно подняла по тревоге силы безопасности и местный отряд самообороны, которые начали прочесывать территрию.

В ходе поисков военнослужащие бригады "Эцион" при содействии бойцов подразделения "Окец" обнаружили и задержали одного из подозреваемых за пределами поселения.

Поиски второго продолжались неделю. На основании разведданных, собранных при участии ШАБАКа, бойцы батальона "Нахшон" провели операцию в деревне Бейт-Ула, в ходе которой был задержан второй подозреваемый.

Оба задержанных переданы в следственные органы сил безопасности для дальнейшего допроса.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 февраля 2026

Тревога в поселении Кармей-Цур: подозрение на проникновение террористов