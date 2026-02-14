Тур по случаю 70-летия "Евровидения" отложен из-за "непредвиденных проблем"

Организаторы первого в истории гастрольного тура конкурса "Евровидение", приуроченного к его 70-летнему юбилею, объявили о переносе мероприятий на неопределенный срок. Причиной названы "непредвиденные проблемы", которые команда проекта не смогла разрешить.

"Мы с сожалением сообщаем о трудном решении отложить Live Tour "Евровидения" 2026 года", – заявил директор конкурса Мартин Грин. Он заверил, что тысячам фанатов, уже успевшим приобрести билеты, деньги будут возвращены в кратчайшие сроки.

Грин также добавил, что организаторы надеются перезапустить тур, как только смогут гарантировать уровень шоу, соответствующий мировым стандартам и ожиданиям поклонников.