В Нацерете в результате стрельбы погиб 18-летний юноша

В Нацерете в результате стрельбы погиб 18-летний Абед Машарка. Прибывшая на место происшествия бригада парамедиков МАДА была вынуждена констатировать его смерть.

Полиция приступила к расследованию инцидента, ведет поиск подозреваемых. Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, речь идет о преступлении на криминальной почве.

С начала года в арабском секторе в результате насильственных инцидентов были убиты 46 человек.