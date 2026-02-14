В Нацерете в результате стрельбы погиб 18-летний юноша
В Нацерете в результате стрельбы погиб 18-летний Абед Машарка. Прибывшая на место происшествия бригада парамедиков МАДА была вынуждена констатировать его смерть.
Полиция приступила к расследованию инцидента, ведет поиск подозреваемых. Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, речь идет о преступлении на криминальной почве.
С начала года в арабском секторе в результате насильственных инцидентов были убиты 46 человек.