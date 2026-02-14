x
Израиль
Израиль

В Тель-Авиве состоялась массовая акция протеста против правительства Нетаниягу

Тель-Авив
Правительство
Акции протеста
время публикации: 14 февраля 2026 г., 20:35 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 20:45
В Тель-Авиве состоялась массовая демонстрация протеста против правительства Нетаниягу
В субботу, 14 февраля, в Тель-Авиве состоялась массовая акция протеста против правительства Нетаниягу. Перед собравшимися выступила Гила Авир, одна из основательниц организации "Совет октября", объединяющей семьи погибших и пострадавших в результате резни 7 октября. Организация требует немедленного создания государственной следственной комиссии.

"Я не разделяю нас на правых и левых, – заявила Авир в своей речи. – Я говорю от имени тех, кто любит эту страну и не согласен с тем, что нас бросают на произвол судьбы снова и снова. Наша борьба – это борьба не только за память. Это борьба за безопасность, доверие и исправление. За то место, где будут жить наши дети".

Участники митинга требуют отставки правительства Нетаниягу и проведения досрочных выборов, обвиняя руководство страны в неспособности обеспечить безопасность граждан и нежелании брать на себя ответственность за провалы, приведшие к катастрофе 7 октября.

