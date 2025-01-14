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Израиль

На встрече с близкими похищенных Нетаниягу подчеркнул: переговоры идут обо всех

Война с ХАМАСом
Заложники
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 14 января 2025 г., 16:48 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 16:48
На встрече с близкими похищенных Нетаниягу подчеркнул: переговоры идут обо всех
AP Photo/Ariel Schalit

В преддверии ожидающегося заключения соглашения с ХАМАСом об освобождении похищенных 7 октября израильтян в обмен на несколько тысяч палестинских заключенных глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился с представителями семей заложников.

На встречу были приглашены на все, что вызвало возмущение близких похищенных, оставшихся "за бортом": они заявили, что чувствуют огромное разочарование, и убеждены, что их интересы никто не представляет.

После завершения встречи участвующие в ней семьи похищенных выступили с обращением. Они передали слова премьера, заверившего их, что сделка может быть заключена уже в течение ближайших часов. Глава правительства заверил близких заложников, что переговоры ведутся обо всех похищенных, и живых, и мертвых, но текущие договоренности касаются только первого этапа соглашения.

Родственники заложников требуют непрерывности всех этапов сделки, они не готовы дать 16-го дня, когда ХАМАС освободит их близких. Глава правительства согласился со справедливостью этих слов, подчеркнув, что делается все возможное для освобождения всех заложников. Тем не менее, близкие похищенных отказываются удовлетворяться лишь словами.

Близкие похищенных призвали принимающих решения не руководствоваться политическими соображениями: больше всего они боятся, что возможность заключения всеобъемлющей сделки будет упущена. Однако важно отметить, что о самой готовности ХАМАСа к всеобъемлющей сделке речь не идет.

Израиль
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