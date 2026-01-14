x
|
Внимание, розыск: пропала 77-летняя жительница Беэр-Шевы Хайя Израэлов

время публикации: 14 января 2026 г., 23:45 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 23:45
Внимание, розыск: пропала 77-летняя жительница Беэр-Шевы Хайя Израэлов
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 77-летней Хайи Израиэлов, жительницы Беэр-Шевы. В последний раз ее видели утром 14 января на улице Соколов в Беэр-Шеве. Полиция отмечает, что существует реальная угроза для ее жизни

Приметы пропавшей: рост 162 см, седые волосы, глаза карие. Известно, что на ней была длинная черная куртка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или 08-6462744.

