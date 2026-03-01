x
01 марта 2026
Ближний Восток

Иран признал гибель министра обороны и начальника генерального штаба

Иран
Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 11:00 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 11:05

Иран официально подтвердил гибель еще двух членов высшего военного руководства в результате американо-израильских ударов в первый день операции "Рычание льва".

Один из них – министр обороны Азиз Насирзаде. Ранее занимал ряд ключевых должностей, включая командующего ВВС армии Ирана и замначальника генштаба. Как отмечают в Израиле, он отвечал за производство ракет и вооружений для иранских прокси, а также за "Организацию оборонных инноваций и исследований", продвигавшую проекты в области ядерного, биологического и химического оружия.

Второй – начальник Генерального штаба иранских вооруженных сил генерал Абдольрахим Мусави. Как сообщило иранское телевидение, оба военачальника погибли во время заседания Совета обороны.

Ранее было официально сообщено о гибели Али Шамхани, секретаря "Совета обороны", одного из ключевых участников процесса принятия решений в сфере безопасности и личный советник Али Хаменеи по вопросам безопасности, а также Мохаммада Пакпура – командующего Корпуса стражей исламской революции.

Ближний Восток
