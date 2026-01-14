Бывший начальник генштаба А-Леви даст показания по делу Бравермана

Полиция намерена вызвать на допрос бывшего начальника генерального штаба Герци А-Леви.

Согласно опубликованной информации, А-Леви будет допрошен в качестве свидетеля по делу Цахи Бравермана, бывшего главы администрации премьер-министра.

Речь идет о следствии по делу об утечке секретных документов, в том числе о передаче их изданию Bild. По сообщению "Кан", бывшего начальника генштаба попросят описать весь ход расследований – от внутренних проверок в армии до следствия в отношении Цахи Бравермана.

В настоящий момент мировой суд в Ришон ле-Ционе рассматривает апелляции, поданные Браверманом и его приближенным Омером Манцуром, против решения полиции продлить срок наложенных на них ограничений. Помимо прочего, речь идет о запрете на контакты с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и сотрудниками его канцелярии.