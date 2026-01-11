x
Израиль

Браверман, глава аппарата Нетаниягу, задержан для допроса по делу "Катаргейт". Комментарии

Расследование
Катар
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 11 января 2026 г., 10:31 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 10:40
Биньямин Нетаниягу и Цахи Браверман
Chaim Goldberg/Flash90

Утром 11 января полиция задержала для допроса (в статусе подозреваемого по делу "Катаргейт") Цахи Бравермана – главу аппарата премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Следователи подразделения "Лахав 433" предупредили задержанного, что он подозревается в воспрепятствовании расследованию. По данным израильских СМИ, у Бравермана провели обыск и изъяли телефон.

В центре расследования – утверждение бывшего пресс-секретаря Нетаниягу Эли Фельдштейна о "ночной встрече" в подземном паркинге комплекса "Кирия", где Браверман якобы сообщил о проверке и заявил, что может остановить расследование.

Фельдштейн вызван для дополнительной дачи показаний. Следствие намерено провести очную ставку между Фельдштейном и Браверманом.

На фоне этих сообщений лидер оппозиции и партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил, что необходимо немедленно объявить о приостановке назначения Цахи Бравермана на должность посла в Великобритании. "Недопустимо, чтобы человек, в отношении которого существует подозрение в причастности к воспрепятствованию серьезного расследования в сфере безопасности, был лицом Израиля в одной из важнейших стран Европы", – сказал он.

Председатель партии "Демократим" Яир Голан выступил с резкой критикой, заявив, что происходящее напоминает поведение "преступной семьи", в которой все "защищают друг друга".

