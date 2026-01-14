x
Ближний Восток

Reuters: часть персонала базы США "Аль-Удэйд" в Катаре сегодня эвакуируют

время публикации: 14 января 2026 г., 12:09 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 12:15
Reuters: часть персонала базы США "Аль-Удэйд" в Катаре сегодня эвакуируют
Master Sgt. Joshua Strang/U.S. Air Force via AP

Сотрудникам на американской авиабазе "Аль-Удэйд" в Катаре было рекомендовано покинуть территорию базы к вечеру 14 января, сообщили агентству Reuters три дипломатических источника.

Посольство США в Дохе не дало немедленного комментария.

"Аль-Удэйд" считается крупнейшей американской базой на Ближнем Востоке, на ней размещены около 10 тысяч военнослужащих.

