x
14 января 2026
|
последняя новость: 12:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 января 2026
|
14 января 2026
|
последняя новость: 12:29
14 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Израильский "борт номер 1" покинул базу

время публикации: 14 января 2026 г., 12:23 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 12:33
Израильский "борт номер 1" покинул базу
Wikipedia.org. Фото: LLHZ2805

Правительственный самолет Израиля "Кнаф Цион" (регистрация 4X-ISR, "борт номер 1") утром 14 января совершил вылет с авиабазы Неватим в Негеве, отмечает Flightradar24. Пункт назначения неизвестен.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила со ссылкой на анонимные источники, что речь идет о заранее запланированном учебном полете.

Напомним, что 13 июня 2025 года, в первый день войны против Ирана борт "Кнаф Цион" был перебазирован из "Бен-Гуриона" на Кипр, как и многие другие самолеты.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 января 2026

Reuters: часть персонала базы США "Аль-Удэйд" в Катаре сегодня эвакуируют
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июня 2025

"Борт номер 1" Израиля перебазирован на Кипр