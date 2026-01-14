Израильский "борт номер 1" покинул базу

Правительственный самолет Израиля "Кнаф Цион" (регистрация 4X-ISR, "борт номер 1") утром 14 января совершил вылет с авиабазы Неватим в Негеве, отмечает Flightradar24. Пункт назначения неизвестен.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила со ссылкой на анонимные источники, что речь идет о заранее запланированном учебном полете.

Напомним, что 13 июня 2025 года, в первый день войны против Ирана борт "Кнаф Цион" был перебазирован из "Бен-Гуриона" на Кипр, как и многие другие самолеты.