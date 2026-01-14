СМИ сообщают о десятках тысячах погибших в Иране, на помощь режиму направлены боевики из Ирака

Согласно телеканалу CBS, число погибших при подавлении оппозиционных манифестаций в Иране может превысить 20000 человек. В распространяющихся сообщениях, которые невозможно подтвердить, речь идет о 50000 погибших.

Редакция оппозиционного сайта Iran International сообщила, что опубликованные ей данные о 12000 жертв содержатся и в отчетах, которые представил Корпус стражей Исламской революции канцелярии президента Ирана и Высшему совету национальной безопасности.

Из Ирана поступают сообщения, что в подавлении манифестаций участвуют и прибывшие из Ирака боевики шиитских "Сил народной мобилизации", которые официально считаются военнослужащими иракской армии.

Интернет в Иране отключен уже более 130 часов. Однако, несмотря на введенную режимом аятолл информационную блокаду, в интернете появляются видео, запечатлевшие применение против демонстрантов боевых патронов, и фотографии, на которых можно увидеть множество тел погибших, завернутых в мешки.

Активисты также сообщают, что государственное телевидение передало в эфир "признания" 97 арестованных манифестантов, заявивших, что раскаиваются в своих действиях. Правозащитники подчеркивают, что в большинстве случаев подобные заявления даются под пытками – как физическими, так и психологическими.

14 января в Иране должен быть казнен 26-летний Эфран Солтани, арестованный 8 января во время оппозиционной демонстрации в Фардисе, к западу от Тегерана и осужденный по ускоренной процедуре. Его признали виновным в "ведении войны против Аллаха".

Правозащитники заявляют: они опасаются, что это не единичный случай, но информационная блокада мешает установлению фактов. Специальный докладчик ООН Маи Сато обвинила режим в использовании смертных приговоров как средства запугивания манифестантов, назвав их незаконными.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что администрация примет "очень жесткие меры", если в Иране начнутся казни оппозиционеров. Сделав очередное воинственное заявление, он не стал вдаваться в подробности. Днем ранее президент, также не вдаваясь в подробности, обещал оппозиции помощь.

Наследник иранского престола Реза Пехлеви подтвердил публикации о контактах с администрацией США. Он заявил, что действующая в Иране оппозиция будет готова взять на себя власть в случае падения режима, но выразил опасения, что международное сообщество так и не окажет ей необходимой поддержки.

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мохавади Азад заявил о необходимости составления реестра имущества участников беспорядков. По его словам, это позволит организациям, компаниям и частным лицам добиваться от них финансовой компенсации, если ущерб будет доказан.