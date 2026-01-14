Группа Lufthansa сообщила о временной отмене ночных рейсов в Израиль

Группа Lufthansa сообщила об отмене ночных рейсов в Израиль и из Израиля. Это решение будет действовать с 15 по 19 января.

В компании пояснили, что это позволит экипажам не оставаться на ночь в Израиле.

"Эти изменения могут привести к отмене некоторых рейсов", – говорится в сообщении пресс-службы.

В группу Lufthansa входят авиакомпании: Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss Air, Eurowings и Brussels Airlines.