N12: группа Lufthansa попросила своих сотрудников подготовиться покинуть Израиль
время публикации: 14 января 2026 г., 19:24 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 19:34
Корреспондент новостной службы N12 Дин Фишер сообщил, что группа Lufthansa попросила своих сотрудников подготовиться покинуть Израиль. Согласно этому сообщению, авиасообщение с Израилем может быть приостановлено с четверга, 15 января.
В группу Lufthansa входят авиакомпании: Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss Air, Eurowings и Brussels Airlines.
Авиакомпания Austrian Airlines сообщила об отмене завтрашних рейсов из Вены в Тель-Авив и из Тель-Авива в Вену. В компании заявляют, что отмена связана с тяжелыми погодными условиями.
