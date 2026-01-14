N12: группа Lufthansa попросила своих сотрудников подготовиться покинуть Израиль

Корреспондент новостной службы N12 Дин Фишер сообщил, что группа Lufthansa попросила своих сотрудников подготовиться покинуть Израиль. Согласно этому сообщению, авиасообщение с Израилем может быть приостановлено с четверга, 15 января.

В группу Lufthansa входят авиакомпании: Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss Air, Eurowings и Brussels Airlines.

Авиакомпания Austrian Airlines сообщила об отмене завтрашних рейсов из Вены в Тель-Авив и из Тель-Авива в Вену. В компании заявляют, что отмена связана с тяжелыми погодными условиями.