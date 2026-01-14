x
14 января 2026
14 января 2026
14 января 2026
последняя новость: 21:48
14 января 2026
Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Нет новых указаний для населения"

время публикации: 14 января 2026 г., 20:53 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 20:55
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин прокомментировал последние сообщения в израильских СМИ о развитии событий вокруг Ирана, заявив, что в данный момент нет новых указаний для населения.

"Я продолжаю информировать. Я в курсе последних публикаций и хочу разъяснить: ЦАХАЛ внимательно следит за развитием событий. В последние дни начальник Генштаба проводит регулярные совещания по оценке ситуации. Мы ведем полный мониторинг и готовы к любому развитию событий. Начальник Генштаба дал указание усилить боевую готовность всех систем обороны. Я снова прошу: полагайтесь исключительно на официальные сообщения ЦАХАЛа, воздерживайтесь от распространения слухов, которые могут встревожить общественность. На данном этапе нет изменений в политике обороны. ЦАХАЛ готов и будет продолжать действовать ответственно для защиты граждан Израиля. В случае необходимости я проинформирую о любых изменениях", – говорится в сообщении.

