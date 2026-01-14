Президент Герцог против правительства: "Отказ выполнять решения суда – это катастрофа"

Президент Израиля Ицхак Герцог подверг резкой критике намерение коалиции вынести на голосование вопрос об отмене решений БАГАЦа.

В ходе визита в йешиву для подростков "Макор хаим" в Гуш-Эционе Герцог заявил, что "намерение декларировать отказ выполнять решения БАГАЦа – это катастрофа, и это большая опасность для для государства".

"Это подобно пожару в Третьем Храме, это подлинная опасность, и я всеми силами предостерегаю от этого. Когда не выполняют решения суда или призывают не выполнять решения суда, ставят под угрозу государство Израиль, израильское общество и общественный порядок, а также ставят под угрозу нашу способность жить вместе", – сказал Герцог.

Коалиция намерена вынести на голосование на этой неделе предложения, представленные министром юстиции Яривом Левином, спикером Кнессета Амиром Оханой и депутатом Кнессета Авихаем Буароном (все от партии "Ликуд"), об отмене нескольких постановлений Высшего суда справедливости.

Речь идет об отмене БАГАЦем действия закона об ограничении принципа неприемлемости (עילת הסבירות), а также о временном замораживании действия закона об изменении состава комиссии по назначению судей.

В предложениях коалиции говорится, что БАГАЦ вмешался в эти вопросы, не имея на то никаких полномочий.