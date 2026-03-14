ЦАХАЛ предостерег "Хизбаллу" от использования машин скорой помощи в военных целях

Официальный представитель ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи предостерег "Хизбаллу" от использования машин скорой помощи в военных целях.

"Мы предупреждаем, что использование медицинских учреждений и машин скорой помощи в военных целях должно быть немедленно прекращено, – заявил он. – В противном случае Израиль будет действовать в соответствии с нормами международного права против любой военной деятельности, осуществляемой террористической организацией "Хизбалла" с использованием этих объектов и автомобилей".