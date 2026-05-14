ЦАХАЛ: за сутки атакованы около 65 объектов "Хизбаллы", ликвидированы более 20 боевиков

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что за последние сутки Армия обороны Израиля атаковала с воздуха и с земли более 65 объектов террористической организации "Хизбалла" в различных районах Южного Ливана.

Среди пораженных целей – склады вооружений, наблюдательные позиции, штабы и другие объекты инфраструктуры, из которых действовали боевики организацииь.

Кроме того, по данным армии, по всему Южному Ливану были ликвидированы более 20 боевиков "Хизбаллы".