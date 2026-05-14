Медцентр "Ле-Галиль" сообщил последние данные о состоянии раненых при взрыве БПЛА
время публикации: 14 мая 2026 г., 19:54 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 20:12
Медицинский центр "Ле-Галиль" опубликовал последнюю информацию о состоянии четверых раненых при взрыве ударного беспилотника "Хизбаллы" у границы с Ливаном неподалеку от Рош а-Никры.
Пострадавший, получивший критические ранения, перенес операцию и перемещен в реанимацию, его состояние остается критическим. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести остается на госпитализации, третий пострадавший с легкими ранениями выписан из больницы.
