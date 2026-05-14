14 мая 2026
последняя новость: 20:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Четверо офицеров ВВС приговорены к тюремному заключению и разжалованы за дедовщину

время публикации: 14 мая 2026 г., 19:29 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 19:37
Miriam Alster/FLASH90 (Иллюстрация)

Военная полиция опубликовала подробности расследования крайне серьезного случая дедовщины в одном из подразделений ВВС ЦАХАЛа, где "старшие" командиры систематически издевались над "младшими" в рамках "многолетней традиции". Об этом в четверг 14 мая сообщает военный корреспондент "Кан" Кармела Менаше.

Четверо обвиняемых были признаны виновными, разжалованы в рядовые и приговорены к тюремному заключению и штрафам. По этому делу проходят также дополнительные причастные, в их отношении продолжается расследование.

По сообщению "Кан", расследование началось после подозрений о жестоком обращении с новичками в подразделении, где длительное время существовала "традиция", включавшая "обряды посвящения", сопровождавшиеся избиениями и унижением младших командиров.

Против четырех фигурантов были поданы обвинительные заключения. В рамках сделок со следствием они признали вину по статьям о жестоком обращении или насилии в отношении военнослужащего, а также неподобающем поведении.

Все обвиняемые получили от 26 до 50 дней тюремного заключения, от 45 дней до трех месяцев условного срока и были разжалованы до звания рядового. Трое из них также оштрафованы на суммы от 500 до 1500 шекелей.

Имена обвиняемых и любые идентифицирующие детали запрещены к публикации.

