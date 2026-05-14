Иран захватил в Оманском заливе гондурасский "плавучий арсенал" Hui Chuan

Как передает BBC со ссылкой на компанию по управлению рисками морских перевозок Vanguard, судно, захваченное иранцами к востоку от Ормузского пролива и направляющееся к побережью Ирана, служило "плавучим арсеналом".

Речь идет о спущенном на воду в 1982 году судне Hui Chuan, которое ходит под флагом Гондураса. Владельцы судна сообщили Vanguard, что на нем хранились запасы оружия компаний, обеспечивающих защиту морских перевозок от пиратов. BBC сообщает, что не может самостоятельно подтвердить эту информацию.

Днем ранее у берегов Омана был потоплен индийский скотовоз Haji Ali. На данный момент неясно, что стало причиной взрыва на борту – беспилотный летательный аппарат или ракета. Все члены экипажа находятся в безопасности, мы благодарим Оман за их спасение", – заявили власти Индии.