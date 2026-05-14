Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В США проходит очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном

США
Ливан
Израиль
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 14 мая 2026 г., 16:40 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 16:44
Посол США в Израиле Майк Хакаби, посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, посол Ливана в США Нада Хамаде Моавад и посол США в Ливане Мишель Исса
AP Photo/Mark Schiefelbein

В Вашингтоне начался очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США, сообщил израильский источник.

По словам источника, которого цитирует Ynet, переговоры проходят в офисах Госдепартамента США и, как ожидается, продолжатся 15 мая.

Неделю назад Госдепартамент США объявлял, что 14 и 15 мая в США будут два дня проходить интенсивные переговоры между правительствами Израиля и Ливана. Согласно заявлению, стороны проведут детальные дискуссии в попытке продвинуть "всеобъемлющее соглашение о мире и безопасности". Это соглашение направлено на обеспечение безопасности северной границы Израиля, восстановление суверенитета Ливана на всей его территории, определение четких границ и создание путей для гуманитарной помощи Ливану.

Ранее сообщалось, что впервые в переговорах примет участие бывший посол Ливана Симон Карам, назначенный главой ливанской делегации.

По данным новостной службы "Кан", израильская сторона рассматривала середину мая как крайний срок для достижения соглашения с Ливаном.

