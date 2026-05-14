x
14 мая 2026
|
последняя новость: 23:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 мая 2026
|
14 мая 2026
|
последняя новость: 23:41
14 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле кибуца Мегиддо пройдет "Марш Накбы" при поддержке муниципалитета Умм эль-Фахма

Полиция
Акции протеста
время публикации: 14 мая 2026 г., 22:52 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 22:58
Возле кибуца Мегиддо пройдет "Марш Накбы" при поддержке муниципалитета Умм эль-Фахма
Jamal Awad/Flash90

В пятницу в районе кибуца Мегиддо пройдет "Марш Накбы": в опубликованных объявлениях о мероприятии участников призывают прибыть "в разрушенную деревню Ладжун" и принять участие в памятных мероприятиях, экскурсиях и молитве.

Как сообщает новостная служба 14 канала ИТВ, в последние годы арабские "Марши возвращения" регулярно проводятся в районах, где ранее существовали арабские населенные пункты, и ранее "Марши Накбы" проводились и в районе Мегиддо – под эгидой радикальных исламских структур, включая северное крыло "Исламского движения".

Однако на этот раз одной из структур, официально поддерживающих мероприятие, стал сам муниципалитет Умм эль-Фахма, что несколько нервирует жителей кибуца.

В афише мероприятия говорится: "По случаю 78-й годовщины Накбы и в знак обновления союза с землей и памятью мы имеем честь пригласить вас принять участие в национальном мероприятии в разрушенной деревне Ладжун. Мы оживим память нашими поступками и укрепим чувство принадлежности через присутствие на нашей исконной земле".

Отметим, что в четверг в районе "Мошава а-Германит" ("Германская колония") в Хайфе также состоялся "Марш возвращения": несколько десятков участников акции, которую полиция объявила незаконной, размахивали плакатами и палестинскими флагами. По сообщению полиции, участники акции нарушали общественный порядок, в связи с чем девять человек были задержаны.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2026

"Мы живем в джунглях": арабы Израиля о росте насилия. Статистика, мнения, инициативы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 сентября 2025

"Ключ Накбы" на пиджаке Аббаса. МИД Израиля выступил с резким комментарием
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 мая 2025

"День Накбы" в Тель-Авиве: возле университета проходят демонстрации
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 мая 2024

Палестинские флаги и куфии: в Тель-авивском университете прошла демонстрация в честь "Дня Накбы"