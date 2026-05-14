Возле кибуца Мегиддо пройдет "Марш Накбы" при поддержке муниципалитета Умм эль-Фахма

В пятницу в районе кибуца Мегиддо пройдет "Марш Накбы": в опубликованных объявлениях о мероприятии участников призывают прибыть "в разрушенную деревню Ладжун" и принять участие в памятных мероприятиях, экскурсиях и молитве.

Как сообщает новостная служба 14 канала ИТВ, в последние годы арабские "Марши возвращения" регулярно проводятся в районах, где ранее существовали арабские населенные пункты, и ранее "Марши Накбы" проводились и в районе Мегиддо – под эгидой радикальных исламских структур, включая северное крыло "Исламского движения".

Однако на этот раз одной из структур, официально поддерживающих мероприятие, стал сам муниципалитет Умм эль-Фахма, что несколько нервирует жителей кибуца.

В афише мероприятия говорится: "По случаю 78-й годовщины Накбы и в знак обновления союза с землей и памятью мы имеем честь пригласить вас принять участие в национальном мероприятии в разрушенной деревне Ладжун. Мы оживим память нашими поступками и укрепим чувство принадлежности через присутствие на нашей исконной земле".

Отметим, что в четверг в районе "Мошава а-Германит" ("Германская колония") в Хайфе также состоялся "Марш возвращения": несколько десятков участников акции, которую полиция объявила незаконной, размахивали плакатами и палестинскими флагами. По сообщению полиции, участники акции нарушали общественный порядок, в связи с чем девять человек были задержаны.