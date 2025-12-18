x
Израиль

Акции протеста на въездах в Ашкелон: задержаны восемь нарушителей порядка

Ашкелон
Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 18 декабря 2025 г., 21:43 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 21:54
Акции протеста на въездах в Ашкелон: задержаны восемь нарушителей порядка
Erik Marmor/Flash90

Представители ультрарелигиозного движения "Пелег Иерушалми" планировали провести акцию протеста у дома высокопоставленного офицера военной полиции, который был задействован в аресты уклонистов–"харедим". Полиция, осведомленная о месте акции, задержала автобусы с демонстрантами на въезде в Ашкелон.

Активисты "Пелег Иерушалми" покинули автобусы и устроили акцию протеста на расположенных в районе перекрестках, что привело к созданию многокилометровых пробок на въезде в Ашкелон.

Полиция сообщает о задержании восьми участников беспорядков, применявших насилие.

Израиль
