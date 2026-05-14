Прокуратура: по делу Эяля Голана будет проведено дополнительное расследование

Прокуратура
Музыканты
Расследование
время публикации: 14 мая 2026 г., 14:04 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 14:08
Flash90

Прокуратура сообщила, что заместитель государственного прокурора по уголовным делам, адвокат Эфрат Гринбойм, распорядилась провести дополнительное расследование в рамках рассмотрения апелляций по делу "Игры общества". В прокуратуре подчеркнули, что это решение не означает какой-либо позиции по существу апелляций.

Дело возвращено в прокуратуру Тель-Авивского округа для контроля за выполнением дополнительных следственных действий полицией.

В рамках этой истории ранее расследовались подозрения в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. Среди фигурантов были певец Эяль Голан, его отец Дани Битон и другие приближенные к Голану лица. Дани Битон был осужден за сексуальные преступления и приговорен к двум годам лишения свободы.

