06 мая 2026
последняя новость: 08:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Отложено расследование в отношении певца Эяля Голана

время публикации: 06 мая 2026 г., 08:08 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 08:14
Aloni Mor/Flash90

Расследование в отношении певца Эяля Голана, которого должны были допросить по подозрению в сексуальном преступлении, отложено. Ожидается, что его допросят позднее.

Допрос был назначен на утро 6 мая в рамках дополнительных следственных действий по жалобе женщины, утверждающей, что около десяти лет назад Голан совершил в отношении нее сексуальное преступление, когда пришел к ней на косметическую процедуру.

По данным "Кан", решение об отсрочке принято, в частности, из-за объема материалов, переданных самим Голаном в рамках поданной им жалобы о вымогательстве.

Ynet приводит слова источника в следственных органах, согласно которому причиной отсрочки стали "изменения в расследовании жалобы певца против молодой женщины по подозрению в вымогательстве угрозами и ложном доносе".

