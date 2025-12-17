Эяль Голан: "Я - тот певец, против которого подана жалоба в полицию"

Певец Эяль Голан в своем блоге в Instagram сообщил, что он тот самый "известный певец", против которого подана жалоба в полицию с обвинением в сексуальных преступлениях. "Я хочу остановить слухи и сказать вам, что речь идет обо мне. Я не прячусь, не скрываюсь. Я сообщаю вам, что речь идет о вымогательстве", – написал он.

Певец утверждает, что уже несколько месяцев он подвергается шантажу. "История десятилетней давности, которая вдруг "всплыла", – от начала до конца выдумана", – утверждает он. Голан заявляет, что у него есть доказательства того, что его оболгали.

15 декабря СМИ сообщили, что полиция расследует жалобу на сексуальные преступления, поданную против известного певца и лиц из его ближайшего окружения. Телеканал "Кешет-12" сообщал, что инцидент, оказавшийся в центре расследования, произошел несколько лет назад. Заявительница рассказала, что между ней и певцом были деловые отношения, пока однажды, во время очередной встречи, он снял брюки и совершил действия сексуального характера.

Еще один эпизод с участием друзей певца произошел в Эйлате. Заявительница утверждает, что ее пригласили на встречу в гостиницу, где ей подмешали в напиток наркотик, после чего один из присутствовавших сексуально надругался над ней, несмотря на ее сопротивление. Заявительница утверждает, что у нее имеются свидетели.

В сообщении телеканала отмечалось, что из-за большого количества проверяемых эпизодов расследованием занимаются несколько подразделений полиции. Следствие контролируется прокуратурой.