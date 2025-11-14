В Тель-Авиве обрушился балкон, травмирован мужчина
время публикации: 14 ноября 2025 г., 10:44 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 10:44
Утром 14 ноября в Тель-Авиве на улице Грузенберг обрушился балкон жилого дома, находившийся на высоте около трех метров над землей.
Пострадал мужчина примерно 30 лет. Он доставлен в больницу "Ихилов".
Судя по сообщениям МАДА, у пострадавшего травмы головы и спины, угрозы для жизни нет.
Место происшествия оцеплено полицией. Причины обрушения балкона выясняются.