14 ноября 2025
последняя новость: 11:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
14 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

В Тель-Авиве обрушился балкон, травмирован мужчина

Тель-Авив
Мада
время публикации: 14 ноября 2025 г., 10:44 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 10:44
Пресс-служба полиции Израиля

Утром 14 ноября в Тель-Авиве на улице Грузенберг обрушился балкон жилого дома, находившийся на высоте около трех метров над землей.

Пострадал мужчина примерно 30 лет. Он доставлен в больницу "Ихилов".

Судя по сообщениям МАДА, у пострадавшего травмы головы и спины, угрозы для жизни нет.

Место происшествия оцеплено полицией. Причины обрушения балкона выясняются.

Израиль
