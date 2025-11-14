Подано обвинение по делу об убийстве матери трех детей в Тель-Авиве

Госпрокуратура подала обвинительное заключение по делу об убийстве 34-летней Ширли Йегуды, матери трех детей, совершенном в Тель-Авиве более месяца назад. Обгоревшее тело женщины было найдено в ночь на 13 октября.

В убийстве обвиняется 46-летний житель Тель-Авива Орен Данан (ранее полиция заявляла, что ему 47 лет).

Следствием установлено, что 12 октября 2025 года Орен Данан и Ширли Йегуда вышли с работы, они вместе работали в торговой сети Ace. Данан избил жертву и задушил, затащил тело в кусты, а затем поджег. После этого он забрал некоторые вещи убитой, доехал на велосипеде до порта Яффо, где выбросил вещи, в том числе мобильный телефон жертвы. Вернувшись домой, Данан постирал свою одежду и помыл обувь, чтобы уничтожить следы преступления и воспрепятствовать расследованию.

Орен Данан ранее отбывшего около 20-23 лет тюрьмы за тяжкие сексуальные преступления и попытку убийства девятилетней девочки.

Обвиняемый в убийстве Ширли Йегуды освободился из тюрьмы всего несколько месяцев назад после отбытия 23-летнего срока тюремного заключения за сексуальное насилие над несовершеннолетней и попытку убийства.

О деле педофила Орена Данана много писали в 2002-2003 годах, когда он был приговорен к 20 годам тюрьмы и трем годам дополнительного срока (активация трех лет условно по предыдущему приговору) за похищение 10-летней девочки в южном Тель-Авиве и совершение развратных и жестоких насильственных действий. Причем это преступление было совершено Дананом всего через месяц после его освобождения из тюрьмы, где он отбывал двухлетний срок за развратные действия в отношении другой девочки.

Вечером 15 мая 2002 года девочка попрощалась с подругой, у каждой из них в руках было по щенку. Когда девочка шла домой, Данан догнал ее и уговорил зайти к нему в квартиру, сказав, что хочет показать щенка своим друзьям. Он запер девочку в квартире и совершил с ней развратные действия, когда девочка стала сопротивляться, Данан связал ее, заклеил ей рот клейкой лентой, избил и душил рубашкой, пока она не потеряла сознание и не перестала дышать. Решил, что жертва мертва, он закатал девочку в плед и выбросил из окна. Ребенка нашла сестра Данана, она доставила девочку в больницу "Ихилов". Пострадавшая выжила. Орен Данан был арестован 19 мая 2002 года. Первоначально Данана тогда обвиняли в покушении на убийство, но в итоге он был признан виновным в похищении девочки с целью совершения преступления сексуального характера, совершении развратных действий, нападении при отягчающих обстоятельствах и уничтожении улик. Прокурор тогда требовал приговорить Данана к 40 годам тюрьмы. Но судьи сочли достаточным приговорить его к 23 годам лишения свободы, приняв во внимание добровольное признание вины, заключение психиатра и тот факт, что сам Орен в детстве стал жертвой сексуального насилия.