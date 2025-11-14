Опрос "Maарива": коалиция сокращается до 48 мандатов

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 24 мандата.

Партия "Беннет 2026" после длительного перерыва сравнивается с "Ликудом" и также набирает 24 мандата.

У "Демократим" – 11 мандатов, у партий НДИ, "Еш Атид" и "Яшар" – по 9 мандатов, у ШАС, "Яадут а-Тора" и "Оцма Йегудит" – по 8 мандатов, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

Таким образом, блок коалиционных партий сокращается до 48 мандатов, а еврейские оппозиционные партии набирают 62 мандата.