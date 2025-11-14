x
14 ноября 2025
|
последняя новость: 08:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 ноября 2025
|
14 ноября 2025
|
последняя новость: 08:20
14 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Опрос "Maарива": коалиция сокращается до 48 мандатов

Опрос
время публикации: 14 ноября 2025 г., 07:58 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 07:58
Опрос "Maарива": коалиция сокращается до 48 мандатов
Chaim Goldberg/Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 24 мандата.

Партия "Беннет 2026" после длительного перерыва сравнивается с "Ликудом" и также набирает 24 мандата.

У "Демократим" – 11 мандатов, у партий НДИ, "Еш Атид" и "Яшар" – по 9 мандатов, у ШАС, "Яадут а-Тора" и "Оцма Йегудит" – по 8 мандатов, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

Таким образом, блок коалиционных партий сокращается до 48 мандатов, а еврейские оппозиционные партии набирают 62 мандата.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 ноября 2025

Опрос 12 канала ИТВ: расклад сил не меняется, "Ликуд" получает 27 мандатов