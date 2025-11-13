Опрос 12 канала ИТВ: расклад сил не меняется, "Ликуд" получает 27 мандатов

Если бы выборы проходили сегодня, "Ликуд" стал бы самой сильной партией в Кнессете с 27 депутатскими мандатами, а на втором месте оказалась бы партия "Беннет 2026" Нафтали Беннета с 22 мандатами. Об этом гласят результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу 12 канала ИТВ.

Аналогичные результаты были получены неделю назад. Расклад блоков тоже остался неизменным, хотя внутри блоков произошли небольшие сдвиги: Айзенкот усилился на один мандат за счет Яира Голана, а ШАС отняли один мандат у "Яадут а-Тора".

Если бы выборы были сегодня, третьей по величине партией стали бы "Демократы" во главе с Яиром Голаном, получив 10 мест в парламенте – на один меньше в сравнении с предыдущим опросом. "Еш Атид" Яира Лапида получила бы девять мандатов, также по девять мандатов получили бы ШАС во главе с Арье Дери, "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана и "Оцма Иегудит" Итамара Бен-Гвира.

Партия "Яшар" Гади Айзенкота получила бы восемь депутатских мандатов, далее идут "Яадут а-Тора" с семью мандатами. Арабский блок ХАДАШ-ТААЛ получил бы пять мандатов, и РААМ под руководством Мансура Аббаса также получил бы пять мест в Кнессете.

"Кахоль Лаван" во главе с Бени Ганцем не прошли бы электоральный барьер, получив всего 2,9% голосов избирателей. Не прошли бы в Кнессет и "Ционут Датит" во главе с Бецалелем Смотричем, БАЛАД с Сами Абу Шхаде и "Резервисты" во главе с Йоазом Генделем. (Электоральный барьер составляет 3,25% голосов избирателей).

Оппозиционный блок получил бы 68 мест в Кнессете, а нынешней коалиции достались бы 52 мандата.