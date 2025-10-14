ЦАХАЛ прокомментировал стрельбу на севере Газы

ЦАХАЛ сообщает, что утром 14 октября были опознаны несколько подозреваемых, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к силам ЦАХАЛа, действующим на севере сектора Газы, что является нарушением соглашения.

На предупреждения подозреваемые не отреагировали и продолжили приближаться к военным, после чего был открыт огонь для устранения угрозы, заявляет ЦАХАЛ.

Сообщения о проникновении террористов через периметр не соответствуют действительности, подчеркивается в сообщении ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ призывает жителей Газы подчиняться указаниям и не приближаться к военным.

Утром 14 октября жители Ашкелона и прилегающих районов сообщают, что слышат звуки стрельбы и взрывы со стороны Газы. Судя по сообщениям источников в Газе, израильские военные вели огонь по целям в Джабалии, на севере сектора. Сообщалось также о перестрелках между боевиками ХАМАСа и "пособниками оккупационных властей" в этом районе.

После 8:30 стрельба стихла. Над местом происшествия был замечен беспилотник.

Ранее ЦАХАЛ заявлял, что в период действия режима прекращения огня военные в случае необходимости будут "устранять непосредственные угрозы".